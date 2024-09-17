Кожевников об Овечкине: «Ему надо готовиться к побитию рекорда Гретцки, которого полмира ждет, в том числе в Азии и Африке. Возраст не будет сказываться, Саша – машина»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вчера стало известно , что Овечкин покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала, почувствовав дискомфорт.

Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполняется 39 лет.

«Ничего страшного, такое бывает. Он сейчас может себе это позволить.

Ему надо готовиться к побитию рекорда Гретцки, которого половина мира ждет, в том числе в странах Азии и Африки. Возраст не будет сказываться, Саша – машина», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .