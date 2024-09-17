Кожевников об Овечкине: «Ему надо готовиться к побитию рекорда Гретцки, которого полмира ждет, в том числе в Азии и Африке. Возраст не будет сказываться, Саша – машина»
Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера стало известно, что Овечкин покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала, почувствовав дискомфорт.
Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполняется 39 лет.
«Ничего страшного, такое бывает. Он сейчас может себе это позволить.
Ему надо готовиться к побитию рекорда Гретцки, которого половина мира ждет, в том числе в странах Азии и Африки. Возраст не будет сказываться, Саша – машина», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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