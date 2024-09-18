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  • Владимир Жарков: «Гру показывает вещи, которые могут улучшить игру. С Хартли было то же самое. Сначала не понимаешь, чего он цепляется, а потом доходит, почему мелочи играют существенную роль»
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Владимир Жарков: «Гру показывает вещи, которые могут улучшить игру. С Хартли было то же самое. Сначала не понимаешь, чего он цепляется, а потом доходит, почему мелочи играют существенную роль»

Владимир Жарков высказался о работе с тренерами Бенуа Гру и Бобом Хартли.

– Гру похож на добряка.

– Да, есть такое.

– А он может быть жестким? Вот ведь Хартли был очень жестким.

– Почему? Не всегда. Но вот у североамериканцев есть это умение держать дистанцию, требовать субординацию. Они требуют, что отдых – это отдых, а бизнес есть бизнес.

Тот же Гру может, условно, до тренировки посмеяться, пошутить. И ты такой расслабился, а он-то на занятии уже совсем другой, мгновенно переключается.

Бен очень требовательный и жесткий в работе. И даже после матчей, которые складываются успешно, он может спросить за некоторые моменты, отрезки, не совсем получившиеся. Нам дают понять, что счет счетом, но мы идем по своей дороге к высокой цели и всегда должны понимать, в чем нам нужно добавлять.

– Гру пытается переучивать игроков, внедрять философию?

– Да любой тренер будет учителем. Всегда. Вот сколько бы тебе ни было лет, для мамы ты всегда остаешься ребенком. Так же и в отношениях тренер-игрок. Любой новый тренер будет учить тому, чему он хочет научить.

Гру на льду показывает вещи, которые реально могут улучшить твою игру. То же самое и с Хартли было. Сначала ты не понимаешь, чего он цепляется, ведь мы же побеждаем, показываем хорошие показатели. А потом до тебя доходит, почему мелочи и детали играют существенную роль.

Нет предела совершенству. Можно все отточить настолько идеально, что ты просто не будешь терять время на какую-то концентрацию, все на автомате будет, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Жарков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoТрактор
logoВладимир Жарков
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoЧемпионат.com
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