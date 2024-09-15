Гру про 4:1 с «Сочи»: «Понравилось, что «Трактор» рано завладел контролем в игре. Это уже наш 5-й матч на выезде, путь до Сочи был непростым» 

Бенуа Гру оценил победу «Трактора» над «Сочи» (4:1).

«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре.

Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в сегодняшнем матче», – сказал главный тренер «Трактора ».