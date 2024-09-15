Гру про 4:1 с «Сочи»: «Понравилось, что «Трактор» рано завладел контролем в игре. Это уже наш 5-й матч на выезде, путь до Сочи был непростым»
Бенуа Гру оценил победу «Трактора» над «Сочи» (4:1).
«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре.
Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в сегодняшнем матче», – сказал главный тренер «Трактора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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