Губерниев об Овечкине: «Уверен, он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать всю планету своим мастерством»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполнилось 39 лет.

«Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать нас и всю планету своим мастерством.

Думаю, что Овечкин так или иначе завершит карьеру в России. На вопрос о дальнейших планах Саша ответит сам, но мне кажется, что он вернется в «Динамо », – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .