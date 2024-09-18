Губерниев об Овечкине: «Уверен, он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать всю планету своим мастерством»
Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
«Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать нас и всю планету своим мастерством.
Думаю, что Овечкин так или иначе завершит карьеру в России. На вопрос о дальнейших планах Саша ответит сам, но мне кажется, что он вернется в «Динамо», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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