Охотюк о том, в чем КХЛ превосходит НХЛ: «Здесь секторы фанатов, болельщики на гостевые матчи приезжают. Такого там нет, там тихо, а здесь громко»
Никита Охотюк ответил на вопрос о том, в чем КХЛ превосходит НХЛ.
Защитник ЦСКА ранее играл за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».
«Здесь секторы фанатов, и приезжие болельщики на гостевые матчи приезжают.
Такого там нет, там тихо, а здесь как-то громко, поддержка чувствуется», – сказал защитник ЦСКА Никита Охотюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости