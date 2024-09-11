Терещенко о бане России: «Не понимаю, чего они добиваются, зачем они это делают. Хотелось бы, чтобы сборная поехала на Олимпиаду, ведь спорт вне политики»
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».
«Хотелось бы, чтобы сборная поехала на Олимпиаду, ведь спорт вне политики. Не понимаю, чего они добиваются, зачем они это делают – для меня это загадка. К сожалению, это политика, и нам пока остается лишь смириться.
Нам нужно навести порядок у себя. Я не беру КХЛ, надо взяться за детские школы, развитие нашего хоккея, тренерские кадры, потому что есть много вопросов.
В Северной Америке занимаются развитием хоккея. Посмотрите на Михаила Мальцева, который вернулся в Россию – он в порядке. Исхаков, Гурьянов, Саморуков, Охотюк, которые перешли в ЦСКА из АХЛ, делают разницу. Уровень отличается, если сравнивать с теми, кто играет у нас все время. У них есть хоккейное мышление, они иначе катаются.
Нам нужно задуматься, почему наши ребята так не могут. И дело даже не в набранных очках. Главное, что они делают на льду, как воспринимают ту или иную ситуацию, сколько времени им дается на раздумье. Надо шире смотреть хоккей, ведь это командный вид спорта.
К сожалению, в России нет хоккейного образования, а ведь все начинается с детских школ. Это просто катастрофа. Последнее золото на молодежном чемпионате мира было аж в 2011 году», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.
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