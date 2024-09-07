Макаров о том, что Воробьев изменил в тренировках ЦСКА после стажировки в «Ванкувере»: «Можно выделить большее количество игры в атаке»
Николай Макаров высказался о тренировках Ильи Воробьева в ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА осенью 2023-го был на стажировке в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
– Илья Воробьев перед этим сезоном ездил на стажировку в «Ванкувер». Чувствуется «канадский след» на тренировках?
– Да, есть такое. Из особенностей североамериканского хоккея на тренировках можно выделить большее количество игры в атаке, с момента отбора шайбы сразу надо двигать ее вперед, и всем бежать к воротам соперника, – заявил защитник ЦСКА.
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