Макаров о том, что Воробьев изменил в тренировках ЦСКА после стажировки в «Ванкувере»: «Можно выделить большее количество игры в атаке»

Николай Макаров высказался о тренировках Ильи Воробьева в ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА осенью 2023-го был на стажировке в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

– Илья Воробьев перед этим сезоном ездил на стажировку в «Ванкувер». Чувствуется «канадский след» на тренировках?

– Да, есть такое. Из особенностей североамериканского хоккея на тренировках можно выделить большее количество игры в атаке, с момента отбора шайбы сразу надо двигать ее вперед, и всем бежать к воротам соперника, – заявил защитник ЦСКА.