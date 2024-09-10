Воробьев про 8:2 с «Сибирью»: «ЦСКА забил все, что можно в третьем периоде – порадовала атака, большинство. Дроздов делает много черновой работы, в «Салавате» играл с иностранцами»
Илья Воробьев прокомментировал победу над «Сибирью».
ЦСКА выиграл со счетом 8:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Какое‑то время было напряжение, а в третьем периоде забили все, что можно. Порадовала атака, большинство.
Виталик Абрамов в прошлой игре должен был делать хет‑трик. Сегодня добрал то, что не добрал.
– Ждете что‑то большее от первой тройки?
– Есть вопросы по обороне, но прошлую встречу они сыграли хорошо. Пока будем терпеть.
– Чего не хватает Ивану Дроздову?
– Много черновой работы делает.
В «Салавате Юлаеве» он играл там в первом большинстве и с иностранцами. У нас должно играть каждое звено.
Ваня делает много работы, борется, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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