Воробьев о поражении от «Спартака»: «Курьезный гол решил исход – нужно учиться тащить такие матчи. У ЦСКА виден рисунок, тактика перестроена, но нужен результат»
ЦСКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Была равная игра, но курьезный гол решил исход. Нам залетела одна «бабочка» – курьезный гол.
Новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи. Защитник, когда в него летит шайба, должен принимать ее на себя.
Мы над многими вещами работали в межсезонье. Вся тактика перестроена по сравнению с прошлым сезоном. Надо немного над большинством только поработать.
Атакой можно быть довольным, когда большинство забивает и есть преимущество хотя бы в одну шайбу. Рисунок виден, но нужен результат.
Прохор Полтапов – один из самых активных. У него есть вещи, которые ему надо улучшить. Есть недочеты в обороне, это надо убирать. Как видите, он в обороне играет, в атаке у него совсем другая роль по сравнению с прошлым сезоном», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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