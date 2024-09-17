Экс-защитник «Монреаля» и «Торпедо» Уайдман завершил карьеру в 34 года из-за травмы спины
Защитник Крис Уайдман объявил о завершении карьеры.
Хоккеист провел шесть сезонов в НХЛ. На его счету 291 матч и 78 (20+58) очков в составе «Оттавы», «Эдмонтона», «Флориды» и «Монреаля».
В сезоне-2020/21 он провел 63 игры за «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 43 (10+33) балла.
Последним клубом 34-летнего защитника стал «Монреаль». В прошлом сезоне он не играл из-за травмы спины.
«После долгих раздумий я решил, что для моего здоровья и моей семьи лучше всего уйти из профессионального хоккея.
Я предпринял множество попыток реабилитации, терапии и различных видов лечения, но в конечном итоге стало очевидно, что вернуться к любимой игре невозможно», – сказал Крис Уайдман.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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