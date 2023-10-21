Сэндерсон – 4-й защитник в истории «Оттавы», забивший 3 гола в 5 первых матчах сезона. В сентябре он продлил контракт на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов

Джейк Сэндерсон из «Оттавы» набрал 6 очков в 5 матчах сезона.

Защитник «Сенаторс» забил гол в матче регулярного сезона против « » (1:2, второй период).

Сэндерсон стал четвертым защитником в истории «Оттавы», забившим 3 гола в пяти первых играх сезона – ранее это делали (в сезоне-2018/19), (в сезоне-2017/18) и (в сезоне-2012/13).

Джейк также отличился 3 ассистами за 5 первых матчей сезона.

В сентябре Сэндерсон продлил контракт с «Оттавой» на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов.