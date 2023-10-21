Сэндерсон – 4-й защитник в истории «Оттавы», забивший 3 гола в 5 первых матчах сезона. В сентябре он продлил контракт на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов
Джейк Сэндерсон из «Оттавы» набрал 6 очков в 5 матчах сезона.
Защитник «Сенаторс» забил гол в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (1:2, второй период).
Сэндерсон стал четвертым защитником в истории «Оттавы», забившим 3 гола в пяти первых играх сезона – ранее это делали Максим Лажойе (в сезоне-2018/19), Крис Уайдман (в сезоне-2017/18) и Эрик Карлссон (в сезоне-2012/13).
Джейк также отличился 3 ассистами за 5 первых матчей сезона.
В сентябре Сэндерсон продлил контракт с «Оттавой» на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов.
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