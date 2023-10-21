Сэндерсон – 4-й защитник в истории «Оттавы», забивший 3 гола в 5 первых матчах сезона. В сентябре он продлил контракт на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов

Теги Оттава Детройт НХЛ Эрик Карлссон Крис Уайдман Максим Лажойе Джейк Сэндерсон Хоккей

Джейк Сэндерсон из «Оттавы» набрал 6 очков в 5 матчах сезона.

Защитник «Сенаторс» забил гол в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (1:2, второй период). 

Сэндерсон стал четвертым защитником в истории «Оттавы», забившим 3 гола в пяти первых играх сезона – ранее это делали Максим Лажойе (в сезоне-2018/19), Крис Уайдман (в сезоне-2017/18) и Эрик Карлссон (в сезоне-2012/13).

Джейк также отличился 3 ассистами за 5 первых матчей сезона. 

В сентябре Сэндерсон продлил контракт с «Оттавой» на 8 лет с кэпхитом 8,05 млн долларов.

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1 комментарий

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Kolyamba39
прикольно получилось, у Оттавы теперь 3 дефа которые могут спот "квотербека" в большинстве закрыть, причем изначально казалось бы первый кандидат на эту позицию, Шабо, пожалуй, уступает и Сандерсону и Чикрану
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