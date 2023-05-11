Есмантович о бонусах ЦСКА за Кубок Гагарина: «Нам мстят за победу, идет странная накачка – это недруги! Происходящее в прессе – безобразие»
Игорь Есмантович считает местью информацию о бонусах игрокам ЦСКА.
Бывший защитник «Торпедо» Крис Уайдман ранее рассказал, что хоккеисты ЦСКА получили 850 тысяч долларов бонусами за победу в розыгрыше Кубка Гагарина.
Хоккеист сослался на своего знакомого, который в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА.
«Начинают появляться статьи о североамериканских хоккеистах… Кто эти люди? Какой-то Уайдман… Кто этот человек? У кого он спросил про 2 млн долларов?
Вы понимаете, идет какая-то странная накачка. Мое мнение, что кто-то мстит нам за победу. Это наши недруги!
Но это давление, которое с нами есть, было и будет, и мы будем спокойно его переносить.
И если вы захотите узнать премии, которые получат игроки ЦСКА за победу, пожалуйста, обращайтесь после того, как мы это сделаем.
Мы готовы объявить, но то, что происходит сейчас в прессе – это безобразие», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
6 комментариев