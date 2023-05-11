Есмантович о бонусах ЦСКА за Кубок Гагарина: «Нам мстят за победу, идет странная накачка – это недруги! Происходящее в прессе – безобразие»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Крис Уайдман Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович считает местью информацию о бонусах игрокам ЦСКА.

Бывший защитник «Торпедо» Крис Уайдман ранее рассказал, что хоккеисты ЦСКА получили 850 тысяч долларов бонусами за победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

Хоккеист сослался на своего знакомого, который в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА.

«Начинают появляться статьи о североамериканских хоккеистах… Кто эти люди? Какой-то Уайдман… Кто этот человек? У кого он спросил про 2 млн долларов?

Вы понимаете, идет какая-то странная накачка. Мое мнение, что кто-то мстит нам за победу. Это наши недруги!

Но это давление, которое с нами есть, было и будет, и мы будем спокойно его переносить.

И если вы захотите узнать премии, которые получат игроки ЦСКА за победу, пожалуйста, обращайтесь после того, как мы это сделаем.

Мы готовы объявить, но то, что происходит сейчас в прессе – это безобразие», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

6 комментариев

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цэсемьэр
особенно смешно читать, учитывая, что ЦСКА чуть ли не единственный, кто не опубликовал отчётность😆
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Олег
Так сколько дали то. ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ?
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Кино Музыка
И где тут мстя?
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Кеша
Только в одном месте в стране не смогут никогда смирится с выносом тела , наверное . Может вся месть оттуда . А желание так велико встать в один ряд с легендарными клубами. Все методы хороши! И денег потрачено для победы немерено. Но все тщетно- нет харизмы победителя. Такая карма . Как относились болельщики с презрением , так и будут относится .
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Jeff Lebowski
Какой-то Есмантович... Кто этот человек?
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jonnysilverhand01
Странно … так скажите своему Патрону, вон, Улюкаев уже связался с ним, теперь сидит, ещё один в Северодвинск отправился служить … за Уайдмана страшно уже … хотя подождите, вот почему его в Шереметьево то задержали на пару часов …
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