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  • Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Он первым вышел на площадку и приступил к отработке бросков
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Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Он первым вышел на площадку и приступил к отработке бросков

Александр Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона».

Капитан «Кэпиталс» первым вышел на площадку и сразу же приступил к отработке бросков и передач.

Он не выглядел больным и был в хорошем настроении, сообщает The Hockey News.

Напомним, вчера капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Сообщалось, что Овечкин внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует в четверг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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