Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Он первым вышел на площадку и приступил к отработке бросков
Александр Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона».
Капитан «Кэпиталс» первым вышел на площадку и сразу же приступил к отработке бросков и передач.
Он не выглядел больным и был в хорошем настроении, сообщает The Hockey News.
Напомним, вчера капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Сообщалось, что Овечкин внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт
Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует в четверг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости