Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Он первым вышел на площадку и приступил к отработке бросков

Александр Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона».

Капитан «Кэпиталс» первым вышел на площадку и сразу же приступил к отработке бросков и передач.

Он не выглядел больным и был в хорошем настроении, сообщает The Hockey News.

Напомним, вчера капитан «Вашингтона » покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Сообщалось, что Овечкин внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует в четверг.