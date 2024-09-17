Дмитрий Губерниев: «Овечкин – уникум, у него грандиозная карьера. Он поиграет еще несколько лет в США, а потом вернется в Россию, надеюсь»
Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполняется 39 лет.
– Хотел бы пожелать Овечкину здоровья, поиграть на самом высоком уровне еще несколько лет и побить рекорд Гретцки. У него все для этого есть.
Овечкин – уникум. Спасибо Александру за его блестящую карьеру, за те минуты, которые он дарил и дарит нам.
Надеюсь, что он поиграет еще несколько лет в США, а потом, быть может, вернется в Россию, чтобы закончить свою громкую спортивную карьеру в родном для него московском «Динамо».
– Овечкин – один из лучших российских спортсменов на данный момент?
– Безусловно, один из лучших. По итогам прошлого сезона НХЛ сложно сказать, кто лучше: Бобровский или Овечкин.
Если смотреть на XXI век, то, безусловно, Овечкин входит в топ лучших спортсменов Российской Федерации. Не стал бы называть его лучшим, чтобы не обижать других. Величие Овечкина оправдано, но разве Александр Большунов не менее великий?
У Овечкина грандиозная карьера, он долгожитель в спорте, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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