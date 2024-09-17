Овечкин о своем главном критике: «Моя жена Настя. И похвалить, и покритиковать, и напихать может. Она смотрит каждую игру. Разбирается»

Александр Овечкин назвал жену своим главным критиком.

– Кто ваш главный критик в ближнем кругу, если есть такие? Может ли вам кто-то напихать после неудачной игры?

– Моя жена Настя . Она и похвалить, и покритиковать, и напихать может, конечно.

Она смотрит каждую игру. Разбирается, – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .