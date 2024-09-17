Овечкин о своем главном критике: «Моя жена Настя. И похвалить, и покритиковать, и напихать может. Она смотрит каждую игру. Разбирается»
Александр Овечкин назвал жену своим главным критиком.
– Кто ваш главный критик в ближнем кругу, если есть такие? Может ли вам кто-то напихать после неудачной игры?
– Моя жена Настя. Она и похвалить, и покритиковать, и напихать может, конечно.
Она смотрит каждую игру. Разбирается, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости