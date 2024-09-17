Виталий Фридзон поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполняется 39 лет.

«Хочу от всей души поздравить Сашу и пожелать ему здоровья и счастья. И чтобы он побил рекорд Гретцки.

Мы с Сашей близкие друзья, и если кому-то из нас нужна помощь, всегда обращаемся друг к другу. И Саша придет на помощь в любой момент – это и есть настоящая дружба.

Его семья – как моя семья», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон .

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).