Тарасова о погоне Овечкина за Гретцки: «Он сможет побить рекорд. Хотела бы пожелать Александру здоровья»

Татьяна Тарасова высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сегодня, 17 сентября, Овечкину исполняется 39 лет.

– Хотела бы пожелать Овечкину здоровья.

– Как вы считаете, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки?

– Думаю, что да, сможет, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .