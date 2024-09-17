Тарасова о погоне Овечкина за Гретцки: «Он сможет побить рекорд. Хотела бы пожелать Александру здоровья»
Татьяна Тарасова высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Сегодня, 17 сентября, Овечкину исполняется 39 лет.
– Хотела бы пожелать Овечкину здоровья.
– Как вы считаете, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки?
– Думаю, что да, сможет, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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