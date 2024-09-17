Агент о том, что Овечкин ушел с тренировки «Вашингтона» после разминки: «Рабочий момент. У Саши все нормально. До сезона еще далеко – три недели»
Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии игрока перед стартом сезона.
Вчера стало известно, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.
«У Саши все нормально. Все хорошо, рабочий момент.
До сезона еще далеко – три недели. Все нормально», – сказал агент нападающего «Вашингтона» Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости