Агент о том, что Овечкин ушел с тренировки «Вашингтона» после разминки: «Рабочий момент. У Саши все нормально. До сезона еще далеко – три недели»

Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии игрока перед стартом сезона.

Вчера стало известно, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.

«У Саши все нормально. Все хорошо, рабочий момент.

До сезона еще далеко – три недели. Все нормально», – сказал агент нападающего «Вашингтона » Глеб Чистяков .