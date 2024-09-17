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Овечкин о питании во время отпуска: «Бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят, когда начинаются тренировки. Стараюсь соблюдать тот же режим, что и во время сезона»

Александр Овечкин рассказал о своем питании во время отпуска.

Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполняется 39 лет. Летом капитан «Вашингтона» приезжал в Россию.

– Какое событие за отпуск было самым запоминающимся?

– Думаю, что сам отпуск. Я очень рад был снова побыть дома, увидеться с родными, близкими, друзьями. Может быть, довольно просто, но это было самое приятное.

– Можете описать ваш идеальный отпуск? Как он должен проходить?

– Интересно, примерно так: проснулся, покушал, побыл с семьей – это самое идеальное.

– В прошлом сезоне ваш ланч в самолете разлетелся по всем медиа. Сколько калорий можете себе позволить в день отпуска и что вообще едите?

– В принципе, я могу позволить себе все что угодно в плане еды.

Понятное дело, когда начинаются тренировки, то бургеры, хот-доги и так далее ни к чему хорошему не приводят, поэтому стараюсь питаться по-обычному, соблюдать тот же режим питания, что и во время сезона, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoСоветский спорт
Питание
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