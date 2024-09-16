Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей – так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»

Владимир Плющев раскритиковал систему подготовки игроков в России.

«Нужно заострить внимание на подготовке наших хоккеистов – в первую очередь! Когда у нас забивают по два гола, а из 10 буллитов реализуют один, это говорит об уровне мастерства наших нападающих.

Нужно заострять внимание на подготовке защитников, на подготовке форвардов. У нас давно уже не было ни ярких защитников, ни ярких нападающих.

Иногда мы высасываем из пальца рекламу тем, кто еще не заслуживает этого. И многие, кто уехал в НХЛ, не начинают там крепко обосновываться – так, как в свое время обосновывались Малкин , Овечкин, Ковальчук, сейчас – Капризов .

Поэтому здесь вопрос состоит в том, что нужно больше говорить о подготовке наших хоккеистов, а не о системе. Хотя система, в общем-то, не работает на большой хоккей – так, ширпотреб», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»