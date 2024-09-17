Андронов о Кузнецове: «Большой мастер, тяжело себя с ним сравнивать. Я обычный солдат, который делает, что скажут»

Сергей Андронов назвал Евгения Кузнецова большим мастером.

– Вместе с вами в СКА пришел Евгений Кузнецов. Вы сравниваете себя с ним?

– Мне тяжело себя с ним сравнивать. Конечно, Евгений – большой мастер с большим опытом. Хорошо иметь такого игрока в команде.

– Нет желания почаще оказываться с ним в одном звене?

– Это не мне решать. Тренерский штаб решает, кому выходить на лед. Я обычный солдат, который делает, что ему скажут, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов .