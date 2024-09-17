Андронов о Кузнецове: «Большой мастер, тяжело себя с ним сравнивать. Я обычный солдат, который делает, что скажут»
Сергей Андронов назвал Евгения Кузнецова большим мастером.
– Вместе с вами в СКА пришел Евгений Кузнецов. Вы сравниваете себя с ним?
– Мне тяжело себя с ним сравнивать. Конечно, Евгений – большой мастер с большим опытом. Хорошо иметь такого игрока в команде.
– Нет желания почаще оказываться с ним в одном звене?
– Это не мне решать. Тренерский штаб решает, кому выходить на лед. Я обычный солдат, который делает, что ему скажут, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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