Хайруллин о КХЛ: «Ушло время, когда можно было обыграть кого-то «на одном коньке». Команды научились действовать в обороне, хорошо выглядят физически – проходных матчей нет»

Марат Хайруллин считает, что уровень команд в КХЛ выровнялся.

В нынешнем сезоне СКА дважды обыграл «Ладу» – в гостях (3:1) и дома (4:3 ОТ).

– В атаке мы хорошо играли, создали много моментов – это самое главное. Единственное, нужно подтянуть игру в обороне, много контратак позволяем делать соперникам, надо это исключить, потому что с контратак, как видели, «Лада » забивала голы. Укрепить дисциплину необходимо, убрать ненужные удаления.

– «Лада» в обоих матчах оказала СКА сопротивление. Сейчас аутсайдеров в лиге вообще нет?

– Нет, конечно. Лига выровнялась, со всеми трудно играть, но и приятно. Все научились действовать в обороне, хорошо выглядят физически – слабых точно нет. Ушло время, когда можно было обыграть кого-то «на одном коньке». Все за что-то борются, стараются, проходных матчей нет.

– СКА дважды реализовал в игре с «Ладой» численное преимущество. Что скажете про этот элемент игры?

– Очень довольны, потому что накануне матча хорошо поработали над этим компонентом. Плюс в первых играх не забивали. Будем дальше улучшать работу бригад и забивать голы.

– Все ждут чудес от Евгения Кузнецова, проведшего десять лет в НХЛ. Но в КХЛ и ему трудно забивать в каждом матче?

– С каждой игрой у него получается все лучше. Мы стараемся ему помогать. У Кузнецова все впереди, нужно немного времени. Потому что Женя в КХЛ давно не был. А хоккей здесь не такой, как в НХЛ. Ему нужно адаптироваться, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.