Плющев о Кузнецове и Зайцеве: «Нужно время для адаптации, понять систему КХЛ – есть нюансы, непривычные для ребят из НХЛ. Тем более в СКА новый коллектив, меняется много игроков»

Владимир Плющев оценил игру Евгения Кузнецова и Никиты Зайцева в СКА.

– С чем связана неудачная игра Кузнецова на старте сезона?

– Это не катастрофа. Когда игрок попадает в новую атмосферу, в новую лигу, всегда есть нюансы, отличия – неудобные, непривычные для ребят из НХЛ .

Им нужно время для адаптации, для того, чтобы понять и осознать систему КХЛ – судейство, организацию и другое. Там много организационных и иных вопросов существует.

Тем более что практически новый коллектив в СКА, меняется очень много игроков. Наверное, это не лучшее, что может быть у команды, которая претендует на большие победы – не в конкретных матчах, а вообще.

Поэтому нужно время для того, чтобы игроки адаптировались. И Никита Зайцев , и Евгений Кузнецов чувствуют себя не совсем так, как бы хотелось им самим, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах