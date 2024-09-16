Плющев о Кузнецове и Зайцеве: «Нужно время для адаптации, понять систему КХЛ – есть нюансы, непривычные для ребят из НХЛ. Тем более в СКА новый коллектив, меняется много игроков»
– С чем связана неудачная игра Кузнецова на старте сезона?
– Это не катастрофа. Когда игрок попадает в новую атмосферу, в новую лигу, всегда есть нюансы, отличия – неудобные, непривычные для ребят из НХЛ.
Им нужно время для адаптации, для того, чтобы понять и осознать систему КХЛ – судейство, организацию и другое. Там много организационных и иных вопросов существует.
Тем более что практически новый коллектив в СКА, меняется очень много игроков. Наверное, это не лучшее, что может быть у команды, которая претендует на большие победы – не в конкретных матчах, а вообще.
Поэтому нужно время для того, чтобы игроки адаптировались. И Никита Зайцев, и Евгений Кузнецов чувствуют себя не совсем так, как бы хотелось им самим, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
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