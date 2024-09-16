Кросби о новом контракте: «Питтсбург» хочет снова бороться за Кубок Стэнли. Постараюсь играть как можно дольше»

Сидни Кросби прокомментировал новое соглашение с «Питтсбургом».

Сегодня 37-летний форвард продлил контракт с «Пингвинс» на 2 года.

«Просто рад, что все завершено, и я очень счастлив, что буду здесь еще несколько лет. Когда я подписывал свой последний контракт, не думал о том, что буду продолжать играть после его окончания, так что очень рад, что все сложилось именно так.

Думаю, дело было в сроке, в том, что не знал, как буду себя чувствовать. И срок контракта – это всегда сложно. Важно было удостовериться, что это решение подходит и мне, и команде. Я пытался представить, как это все будет выглядеть в будущем.

Процесс прошел довольно гладко, так что, как я уже сказал, рад, что все позади, и теперь могу сосредоточиться на игре. Очень благодарен за возможность продолжать играть здесь еще несколько лет.

Я несколько раз беседовал с Кайлом (генеральный менеджер «Питтсбурга » – Спортс’‘) в процессе переговоров. Это было обнадеживающе, учитывая то, о чем мы говорили – о том, что у клуба и владельцев все еще есть желание побеждать.

За все то время, что я здесь, это стремление всегда было, и это очень важно. Думаю, как игроки, за все время, что мы здесь провели, мы сумели создать определенную культуру. Это стало неотъемлемой частью клуба.

Пропуск плей-офф в последние пару лет был сложным испытанием. Мы хотим найти любой способ, чтобы вернуться туда и снова бороться за Кубок Стэнли . Услышать это было обнадеживающе и помогло [в принятии решения].

Я никогда не заглядывал слишком далеко вперед. Мы обсуждали это в конце прошлого сезона, когда я уезжал. Независимо от того, был ли сезон хорошим или плохим, я не стараюсь планировать слишком далеко.

Я так не делал, когда мне было 25 лет, и не собираюсь делать это сейчас. Думаю, сейчас это немного сложнее, потому что все хотят знать: «Как ты себя чувствуешь? Что думаешь? Сколько еще собираешься играть?»

Проще, когда у тебя нет точного ответа. Это правда. Никто не знает... Но, пройдя через этот процесс, я чувствую себя хорошо. Я все еще люблю хоккей и хочу конкурировать. Не буду строить долгосрочных прогнозов, но постараюсь играть как можно дольше», – сказал Сидни Кросби .