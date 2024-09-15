Кросби об игре в 40+ лет: «Предсказать такое невозможно, но я, наверное, более открыт к этому, чем раньше»
Сидни Кросби высказался о своем будущем.
Форвард «Питтсбурга» отметил, что более открыт для игры в свои 40 лет, но ему сложно предсказать, когда именно он решит завершить карьеру.
«Предсказать такое невозможно. Сейчас невозможно, но я бы сказал, что я, наверное, немного более открыт, чем раньше, чтобы попасть в эту точку, если буду чувствовать себя хорошо.
Это трудно сказать и предсказать», – сказал 37-летний Кросби.
Опубликовано: Sports
Источник: Sportskeeda.com
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