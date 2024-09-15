Кросби об игре в 40+ лет: «Предсказать такое невозможно, но я, наверное, более открыт к этому, чем раньше»

Сидни Кросби высказался о своем будущем.

Форвард «Питтсбурга » отметил, что более открыт для игры в свои 40 лет, но ему сложно предсказать, когда именно он решит завершить карьеру.

«Предсказать такое невозможно. Сейчас невозможно, но я бы сказал, что я, наверное, немного более открыт, чем раньше, чтобы попасть в эту точку, если буду чувствовать себя хорошо.

Это трудно сказать и предсказать», – сказал 37-летний Кросби .