Дубас о новом контракте Кросби: «Величайший игрок поколения, один из лучших в истории. Сид идет на жертву, чтобы помочь «Питтсбургу» побеждать»
Сегодня «Пингвинс» сообщили о заключении нового соглашения с 37-летним форвардом.
«Нет слов, чтобы правильно описать, что Сидни Кросби значит для хоккея, города Питтсбург и «Пингвинс». Сидни – величайший игрок своего поколения и один из лучших игроков в истории игры.
Его сегодняшний поступок показывает, почему он является одним из величайших победителей и лидеров в хоккее. Сид идет на огромную личную жертву, чтобы помочь «Пингвинс» побеждать, как сейчас, так и в будущем, как он делал это на протяжении всей своей карьеры.
О трудовой этике, собранности, характере и мастерстве Сида ходят легенды среди тех, кто связан с хоккеем. Но особенным Сида делает то, что он превосходит легенды своей ежедневной преданностью ремеслу и стремлением помочь «Пингвинс» победить.
Его преданность «Пингвинс» до 2027 года гарантирует, что у нашей франшизы будет свой капитан, когда мы будем проходить новый этап нашего проекта.
Приверженность Сида подтверждает, что нам необходимо создать вокруг него команду, которая сможет вернуть нашу команду в борьбу за чемпионство и дать нашим игрокам пример лидерства и того, что значит быть игроком «Питтсбург Пингвинс», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга».
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