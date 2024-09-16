Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года. Кэпхит 37-летнего форварда – 8,7 млн долларов

Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года.

Пресс-служба «Пингвинс» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с 37-летним форвардом.

Кэпхит (средняя зарплата за год) – 8,7 миллиона долларов. Он такой же, как и по двум предыдущим контрактам.

Отметим, что действующий контракт Кросби с «Питтсбургом » рассчитан еще на один сезон. Новое соглашение будет действовать в сезонах-2025/26 и 2026/27.

В прошлом сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Всего у него 1596 (592+1004) баллов в 1272 играх в регулярках – 10-й результат в истории лиги.

Изображение: nhl.com/penguins/