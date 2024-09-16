Разин о 2:5 с «Северсталью»: «Все по делу. У «Металлурга» задача – не развалиться, у нас проблемы с составом, латаем дыры. Сезон длинный, основное будет в плей-офф»

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от «Северстали» (2:5).

– Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был, конечно, после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Все по делу, в принципе. «Северсталь » с победой.

– Регулярка длинная, сезон только начался. Не стоит сейчас зацикливаться на результатах. Вы уже почувствовали по старту сезона, что на вас настраиваются как на чемпионов не просто вдвойне, а даже втройне?

– Конечно, почувствовали. Болельщики ходят в других городах на наши матчи. И эмоциональный настрой, конечно, у команд-соперников на нас другой. Дисциплина с первой и до последней минуты. Все эти компоненты есть, нам тяжело.

У нас есть проблемы с составом, но это не отговорки. Это констатация фактов. Сейчас задача – не развалиться, не развалить ту игру, которая нам давала результат. В большинстве сочетаний сейчас есть проблемы, дыры. Мы их латаем.

Но пока результатов нет. Как бы парадоксально ни звучало, лучше так проиграть, чем в одну шайбу при равной игре, при хорошей игре. Для молодых ребят психологически пережить это намного тяжелее.

– Никакой звездной болезни у ребят не появилось?

– Я надеюсь. В голову к каждому не залезешь. По работе, по самоотдаче я бы не сказал, что какие-то звездные мысли посещают ребят. Все хотят, все стараются, все, что на предсезонке хотели, отработали. Сейчас – на данном этапе как есть, так и есть.

Сегодня мы и Набокова не ставили. Сезон длинный. Хочется его провести, не затратив максимум усилий. Основное будет в плей-офф. Самое важное – не убить тех, кто есть, и к плей-офф подойти в оптимальной форме, – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали». У команды Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона КХЛ – над СКА

Вратарь «Металлурга» Смолин заменен в игре с «Северсталью» после четырех пропущенных голов. Разин выпустил Набокова во 2-м периоде