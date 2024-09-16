  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о 2:5 с «Северсталью»: «Все по делу. У «Металлурга» задача – не развалиться, у нас проблемы с составом, латаем дыры. Сезон длинный, основное будет в плей-офф»
3

Разин о 2:5 с «Северсталью»: «Все по делу. У «Металлурга» задача – не развалиться, у нас проблемы с составом, латаем дыры. Сезон длинный, основное будет в плей-офф»

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от «Северстали» (2:5).

– Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был, конечно, после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Все по делу, в принципе. «Северсталь» с победой.

– Регулярка длинная, сезон только начался. Не стоит сейчас зацикливаться на результатах. Вы уже почувствовали по старту сезона, что на вас настраиваются как на чемпионов не просто вдвойне, а даже втройне?

– Конечно, почувствовали. Болельщики ходят в других городах на наши матчи. И эмоциональный настрой, конечно, у команд-соперников на нас другой. Дисциплина с первой и до последней минуты. Все эти компоненты есть, нам тяжело.

У нас есть проблемы с составом, но это не отговорки. Это констатация фактов. Сейчас задача – не развалиться, не развалить ту игру, которая нам давала результат. В большинстве сочетаний сейчас есть проблемы, дыры. Мы их латаем.

Но пока результатов нет. Как бы парадоксально ни звучало, лучше так проиграть, чем в одну шайбу при равной игре, при хорошей игре. Для молодых ребят психологически пережить это намного тяжелее.

– Никакой звездной болезни у ребят не появилось?

– Я надеюсь. В голову к каждому не залезешь. По работе, по самоотдаче я бы не сказал, что какие-то звездные мысли посещают ребят. Все хотят, все стараются, все, что на предсезонке хотели, отработали. Сейчас – на данном этапе как есть, так и есть.

Сегодня мы и Набокова не ставили. Сезон длинный. Хочется его провести, не затратив максимум усилий. Основное будет в плей-офф. Самое важное – не убить тех, кто есть, и к плей-офф подойти в оптимальной форме, – сказал главный тренер «Металлурга». 

«Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали». У команды Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона КХЛ – над СКА

Вратарь «Металлурга» Смолин заменен в игре с «Северсталью» после четырех пропущенных голов. Разин выпустил Набокова во 2-м периоде

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Северстали» Вконтакте
logoМеталлург Мг
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoИлья Набоков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали». У команды Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
15сегодня, 18:17
Вратарь «Металлурга» Смолин заменен в игре с «Северсталью» после четырех пропущенных голов. Разин выпустил Набокова во 2-м периоде
7сегодня, 17:22
Разин о матче со СКА: «Металлургу» в таком составе обыграть сильную команду – дорогого стоит. Первый период было больно смотреть – Илюха держал нас в игре»
75 сентября, 19:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Металлург» пропустил 5 шайб от «Северстали», «Сочи» обыграл «Торпедо»
147сегодня, 18:54
«Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали». У команды Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
15сегодня, 18:17
Плющев о Кузнецове и Зайцеве: «Нужно время для адаптации, понять систему КХЛ – есть нюансы, непривычные для ребят из НХЛ. Тем более в СКА новый коллектив, меняется много игроков»
12сегодня, 18:09
Вратарь «Металлурга» Смолин заменен в игре с «Северсталью» после четырех пропущенных голов. Разин выпустил Набокова во 2-м периоде
7сегодня, 17:22
Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года. Кэпхит 37-летнего форварда – 8,7 млн долларов
60сегодня, 16:10Фото
Овечкин ушел с тренировки «Вашигтона» после разминки. Он почувствовал дискомфорт
59сегодня, 15:35
Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей – так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»
8сегодня, 14:58
Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА: «Кто сможет повторить?»
107сегодня, 14:11Видео
Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»
10сегодня, 13:51
Кожевников о «Салавате»: «Полтора звена и старенькая медленная оборона – точная копия «Сибири». После победной серии все пели хвалебные оды и пеняли мне за негативный прогноз»
17сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о КХЛ: «Радует, что хоккей непредсказуемый. Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к спорту»
5 минут назад
Ларионов о 3:5 с «Сочи»: «Торпедо» сломало игру ценой своих ошибок – 3 из 4 голов в наши ворота мы создали сами»
317 минут назад
Козырев о 5:2 с «Металлургом»: «Северсталь» выполнила план на игру, здорово сыграла в концовке. Счет не отражает соотношение сил на поле»
30 минут назад
КХЛ перенесла матч «Лада» – «Витязь» с 19 декабря на 18 января
сегодня, 19:10
Форвард «Куньлуня» Шартье: «Нет гарантий, что в НХЛ играл бы в каждом матче, приходилось бы цепляться за место в составе. В КХЛ финансовая составляющая для меня хороша»
сегодня, 18:49
«Сочи» поздравил главного арбитра с днем рождения в перерыве матча с «Торпедо» – подарили торт
1сегодня, 18:33Видео
О’Делл и Уил – самые результативные легионеры «Динамо». Канадцы набрали по 138 очков и обошли Яшкина
сегодня, 17:57
Директор «Динамо» о Комтуа: «Его поведение на площадке – стиль игры, национальная хоккейная черта канадцев, можно сказать. Максу нужно время на адаптацию, привыкнуть к правилам КХЛ»
1сегодня, 17:44
Хайруллин о КХЛ: «Ушло время, когда можно было обыграть кого-то «на одном коньке». Команды научились действовать в обороне, хорошо выглядят физически – проходных матчей нет»
сегодня, 17:30
Зарплата Ручкина в «Адмирале» – 25 млн рублей в год. Защитник был обменян из «Спартака»
2сегодня, 17:02