Вратарь «Металлурга» Смолин заменен в игре с «Северсталью» после четырех пропущенных голов. Разин выпустил Набокова во 2-м периоде
Александр Смолин был заменен на Илью Набокова по ходу игры с «Северсталью».
«Металлург» играет с командой тренера Андрея Козырева (1:5, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь «Металлурга» Александр Смолин был заменен после 4-й пропущенной шайбы во втором периоде. Вместо него вышел Илья Набоков.
Вратарь «Металлурга» Смолин забил в свои ворота в игре с «Нефтехимиком»
Два гола в свои ворота за матч – так молодой вратарь «Металлурга» начал сезон 🙈
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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