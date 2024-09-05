Разин о матче со СКА: «Металлургу» в таком составе обыграть сильную команду – дорогого стоит. Первый период было больно смотреть – Илюха держал нас в игре»
«Металлург» выиграл со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Первая победа, очень приятная. Ребята молодцы, с победой, порадовали болельщиков.
Обыграть такую сильную команду в таком составе – дорогого стоит. Все три периода – и все разные. Первый нас Илюха (Илья Набоков – Спортс) держал в игре, было страшно, больно смотреть на это.
Хорошо перестроились во втором периоде, уже больше мы поддавливали. Третий период сыграли нормально, но немножко потряхивало. Все-таки такая обстановка нервирует нескольких наших ребят.
Но и хорошие моменты есть. Жугин и Козлов порадовали. Еще раз повторю: нас с победой.
– Какой фактор, помимо Набокова, помог не провалить первый период? Двадцать бросков, иногда казалось, что еще немного и начнется паника. Что на скамейке говорили, как успокаивали ребят?
– Во-первых, предупреждали, что соперник так будет играть, побежит, будет сминать. Надо было все это выдержать.
На скамейки иногда и не слышат, что говорят – все в их руках. Кто-то спокойно играл, откидывался, не в свою игру играли, не держалась шайба вообще, чужой зоне не могли зацепиться.
Во втором периоде игра перевернулась в нашу сторону, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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