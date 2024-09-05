  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о матче со СКА: «Металлургу» в таком составе обыграть сильную команду – дорогого стоит. Первый период было больно смотреть – Илюха держал нас в игре»
0

Разин о матче со СКА: «Металлургу» в таком составе обыграть сильную команду – дорогого стоит. Первый период было больно смотреть – Илюха держал нас в игре»

Андрей Разин прокомментировал победу над СКА

«Металлург» выиграл со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Первая победа, очень приятная. Ребята молодцы, с победой, порадовали болельщиков.

Обыграть такую сильную команду в таком составе – дорогого стоит. Все три периода – и все разные. Первый нас Илюха (Илья Набоков – Спортс) держал в игре, было страшно, больно смотреть на это.

Хорошо перестроились во втором периоде, уже больше мы поддавливали. Третий период сыграли нормально, но немножко потряхивало. Все-таки такая обстановка нервирует нескольких наших ребят.

Но и хорошие моменты есть. Жугин и Козлов порадовали. Еще раз повторю: нас с победой.

– Какой фактор, помимо Набокова, помог не провалить первый период? Двадцать бросков, иногда казалось, что еще немного и начнется паника. Что на скамейке говорили, как успокаивали ребят?

– Во-первых, предупреждали, что соперник так будет играть, побежит, будет сминать. Надо было все это выдержать.

На скамейки иногда и не слышат, что говорят – все в их руках. Кто-то спокойно играл, откидывался, не в свою игру играли, не держалась шайба вообще, чужой зоне не могли зацепиться.

Во втором периоде игра перевернулась в нашу сторону, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoИлья Набоков
Андрей Козлов 2005
Валентин Жугин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Воробьев проиграл первый матч во главе ЦСКА – 2:4 от «Спартака»
2030 минут назад
КХЛ. ЦСКА уступил «Спартаку», СКА проиграл «Металлургу» в овертайме, «Салават» обыграл «Ак Барс»
39235 минут назад
Зайцев набрал «минус 2» за полезность против «Металлурга». 18-летний Кол стал лучшим у СКА – «плюс 3» в дебютном матче в КХЛ
245 минут назад
38-летний Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой». Форвард провел в КХЛ прошлые 6 сезонов
11сегодня, 18:20
Роман Ротенберг: «Набоков – один из лучших вратарей в мире. Стремимся, чтобы в СКА голкиперы играли, как лучшие. Заменой Серебрякова хотели взбодрить команду – получилось»
43сегодня, 18:10
Гатиятулин про 3:5 от «Салавата»: «Понравилась реакция «Ак Барса» на 0:2. Будем объяснять, что надо играть аккуратнее и не давать арбитрам повода удалять»
2сегодня, 17:59
Козлов о победе над «Ак Барсом»: «Салавату» было волнительно, Самонов много подчищал. Начали допускать ошибки во втором периоде – их нельзя делать»
3сегодня, 17:45
Ротенберг о поражении: «Первый бой новорожденной команды. «Металлург» уже провел один матч, СКА не хватало игрового тонуса»
111сегодня, 17:19
Дебют форварда «Ак Барса» Петана в КХЛ против «Салавата»: гол, 3 очка, 6 бросков и 21:01 на льду
9сегодня, 17:09Видео
Запустили фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ! Время собирать команду
сегодня, 17:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук и Капризов посетили матч «Спартака» и ЦСКА
13 минут назад
Миронов забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ – в ворота ЦСКА
2сегодня, 17:31Видео
Сергеев про неуверенную игру Миски: «Какие разговоры? В «Динамо» вообще такого в раздевалке нет. Нас это никак не беспокоит»
2сегодня, 16:05
Зак Фукале: «КХЛ – фантастическая лига. «Трактор» хочет выиграть Кубок Гагарина. Верю, что наша команда способна пройти этот путь»
1сегодня, 15:51
Алекс Гальченюк: «КХЛ – это ближайшая лига к НХЛ по уровню. Тут могут с шайбой повозиться, там за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот»
1сегодня, 15:31
Демидов набрал первое очко в КХЛ – передача на Фальковского в матче СКА с «Металлургом»
1сегодня, 14:50Видео
Самолет «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву – сработала пожарная сигнализация в багажном отсеке. Sukhoi Superjet сел в Шереметьево, пожар на борту не обнаружили
5сегодня, 14:19
Якушев о России на ОИ-2026: «Что там Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все уже решено – никто нас никуда не допустит»
1сегодня, 14:06
Кузнецов сыграет в третьем звене с Демидовым и Рендуличем против «Металлурга»
3сегодня, 13:18Фото
Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»
1сегодня, 12:59