Директор «Динамо» о Комтуа: «Его поведение на площадке – стиль игры, национальная хоккейная черта канадцев, можно сказать. Максу нужно время на адаптацию, привыкнуть к правилам КХЛ»

Спортивный директор «Динамо» оценил игру Максима Комтуа.

«Хорошо оцениваю Макса . Его поведение на площадке – таков стиль его игры, он характерен для многих канадцев. Они часто играют на уровне фола, пытаются вывести соперника из психологического равновесия.

Седрик Пакетт в этом плане похож на Комтуа. Это, можно сказать, их национальная хоккейная черта. Максу сейчас нужно время на адаптацию, привыкнуть к правилам игры в КХЛ и немного другим трактовкам эпизодов. Но он молодец, он старается.

Уверен, что набор очков и рост голевой результативности к нему придут. Мы, подписывая Макса, обращали внимание не только на его статистику, но и на габариты, на стиль силовой игры.

Комтуа играет жестко, предпочитает контактный хоккей, которого нам, возможно, не хватало. Он разносторонний хоккеист: может и гол оформить, и подраться, если надо», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

Рашевский о Комтуа: «Его работа – провоцировать, как в НХЛ делает Маршанд. Если он кого-то задирает на льду, это не значит, что он и в жизни плохой. Макс – добрый и вежливый парень»