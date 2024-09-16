Директор «Динамо» о Комтуа: «Его поведение на площадке – стиль игры, национальная хоккейная черта канадцев, можно сказать. Максу нужно время на адаптацию, привыкнуть к правилам КХЛ»
«Хорошо оцениваю Макса. Его поведение на площадке – таков стиль его игры, он характерен для многих канадцев. Они часто играют на уровне фола, пытаются вывести соперника из психологического равновесия.
Седрик Пакетт в этом плане похож на Комтуа. Это, можно сказать, их национальная хоккейная черта. Максу сейчас нужно время на адаптацию, привыкнуть к правилам игры в КХЛ и немного другим трактовкам эпизодов. Но он молодец, он старается.
Уверен, что набор очков и рост голевой результативности к нему придут. Мы, подписывая Макса, обращали внимание не только на его статистику, но и на габариты, на стиль силовой игры.
Комтуа играет жестко, предпочитает контактный хоккей, которого нам, возможно, не хватало. Он разносторонний хоккеист: может и гол оформить, и подраться, если надо», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Рашевский о Комтуа: «Его работа – провоцировать, как в НХЛ делает Маршанд. Если он кого-то задирает на льду, это не значит, что он и в жизни плохой. Макс – добрый и вежливый парень»
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