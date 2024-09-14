Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й
Александр Овечкин будет капитаном «Вашингтона» 16-й сезон подряд.
По продолжительности капитанства в одном клубе 38-летний форвард делит третье место в истории НХЛ с Джо Сакиком, игравшим за «Квебек»/«Колорадо».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Стив Айзерман («Детройт») – 19 лет в роли капитана;
2. Сидни Кросби («Питтсбург») – 18 лет;
3. Александр Овечкин («Вашингтон») – 16 лет;
4. Джо Сакик («Квебек»/»Колорадо») – 16 лет;
5. Джонатан Тэйвс («Чикаго») – 15 лет;
6. Рэй Бурк («Бостон») – 15 лет;
7. Здено Хара («Бостон») – 14 лет;
8. Габриэль Ландескуг («Колорадо») – 13 лет;
9. Шейн Доун («Финикс»/»Аризона») – 13 лет;
10. Даниэль Альфредссон («Оттава») – 13 лет.
Примечание: жирным шрифтом выделены действующие игроки.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
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