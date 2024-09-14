Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й

Александр Овечкин будет капитаном «Вашингтона» 16-й сезон подряд.

По продолжительности капитанства в одном клубе 38-летний форвард делит третье место в истории НХЛ с Джо Сакиком , игравшим за «Квебек»/«Колорадо».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Стив Айзерман («Детройт») – 19 лет в роли капитана;

2. Сидни Кросби («Питтсбург») – 18 лет;

3. Александр Овечкин («Вашингтон») – 16 лет;

4. Джо Сакик («Квебек»/»Колорадо») – 16 лет;

5. Джонатан Тэйвс («Чикаго») – 15 лет;

6. Рэй Бурк («Бостон») – 15 лет;

7. Здено Хара («Бостон») – 14 лет;

8. Габриэль Ландескуг («Колорадо») – 13 лет;

9. Шейн Доун («Финикс»/»Аризона») – 13 лет;

10. Даниэль Альфредссон («Оттава») – 13 лет.

Примечание: жирным шрифтом выделены действующие игроки.