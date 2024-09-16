Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»
Владимир Плющев поделился мнением о проблемах молодых хоккеистов в СКА.
– Насколько хорошо для российского хоккея, что в рамках одной команды сосредоточено такое большое количество молодых хоккеистов?
– Знаете, под расстрелом их никто никуда не вел. Насколько я понимаю, это желание самих молодых хоккеистов играть в том или ином клубе.
Каждый выбирает для себя сам. И каждый должен предвидеть последствия – как позитивные, так и негативные, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости