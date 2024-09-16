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  • Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»
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Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»

Владимир Плющев поделился мнением о проблемах молодых хоккеистов в СКА.

– Насколько хорошо для российского хоккея, что в рамках одной команды сосредоточено такое большое количество молодых хоккеистов?

– Знаете, под расстрелом их никто никуда не вел. Насколько я понимаю, это желание самих молодых хоккеистов играть в том или ином клубе.

Каждый выбирает для себя сам. И каждый должен предвидеть последствия – как позитивные, так и негативные, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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