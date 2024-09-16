Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА: «Кто сможет повторить?»

Роман Ротенберг забил гол из-под ноги на тренировке СКА.

Видео заброшенной шайбы он выложил у себя в соцсетях.

«Кто сможет повторить? Присылайте свои видео c голами из-под ноги, а я выберу самый эффектный. Победитель получит приз – мечту каждого болельщика: игровой свитер с автографами всей команды.

Вместе выходим на лед и делаем красиво!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает