Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА: «Кто сможет повторить?»
Роман Ротенберг забил гол из-под ноги на тренировке СКА.
Видео заброшенной шайбы он выложил у себя в соцсетях.
«Кто сможет повторить? Присылайте свои видео c голами из-под ноги, а я выберу самый эффектный. Победитель получит приз – мечту каждого болельщика: игровой свитер с автографами всей команды.
Вместе выходим на лед и делаем красиво!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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