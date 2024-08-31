Алексей Кудашов: «Пляжный футбол очень похож на хоккей. Если посмотрите, как играет сборная России, увидите практически хоккейное большинство»

Алексей Кудашов считает, что пляжный футбол очень похож на хоккей.

Тренер «Динамо » рассказал, что общается с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым .

Во время предсезонных сборов в августе «Динамо» включило в программу тренировок упражнения на песке и игру в пляжный футбол.

– Насколько команде помогли игры в пляжный футбол на предсезонке?

– Пляжный футбол очень похож на хоккей. Если посмотрите, как играет сборная России по пляжному футболу, увидите практически хоккейное большинство.

Мы много общаемся с Лихачевым, подсказываем друг другу, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .