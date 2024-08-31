Алексей Кудашов: «Пляжный футбол очень похож на хоккей. Если посмотрите, как играет сборная России, увидите практически хоккейное большинство»
Алексей Кудашов считает, что пляжный футбол очень похож на хоккей.
Тренер «Динамо» рассказал, что общается с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.
Во время предсезонных сборов в августе «Динамо» включило в программу тренировок упражнения на песке и игру в пляжный футбол.
– Насколько команде помогли игры в пляжный футбол на предсезонке?
– Пляжный футбол очень похож на хоккей. Если посмотрите, как играет сборная России по пляжному футболу, увидите практически хоккейное большинство.
Мы много общаемся с Лихачевым, подсказываем друг другу, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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