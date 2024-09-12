Кудашов о 2:4 со «Спартаком»: «У «Динамо» пока не все отлажено, игра не находится. План есть, идем по нему, сезон только начался»

Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Спартака» (2:4).

Бело-голубые проиграли 3 матча из четырех на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

– Недоволен результатом, но игроков упрекнуть ни в чем не могу.

– «Динамо» уже не первый раз упускает преимущество, с чем это связанно?

– Будем исправлять. Сейчас сказал игрокам, что обычно такая ситуация наступает к декабрю. Идет недобор очков. Я не вижу больших проблем. Знаем, что нужно исправить. Позитив в том, что сезон только начался.

– Сочетания останутся такими же, как в этом матче?

– Мы ищем, пока игра не находится. Еще не все отлажено, в том числе роли в команде. Все только начинается.

– Есть ли у вас четкий план по определению стартового голкипера?

– План есть, идем по нему. Наберитесь терпения, я уверен, что все наладится.

– Почему не было Слепышева?

– Он болел. Надеюсь, сыграет в следующем матче.

– Что думаете об игре против Миронова?

– Когда ведешь игру, вообще не видишь соперника. Я вижу общую картину, красных и свою команду. Какое может быть необычное впечатление? Все меняется в этом мире.

– Артем Кудашов в лагере «Айлендерс». Прокомментируйте, как так получилось?

– Приедет – спросите у него. Там его пригласили, он и поехал. Этот хоккеист уже вырос от меня, в конце прошлого сезона было согласованно предложение, мы знали, что так будет, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.