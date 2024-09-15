Григоренко о дебютном голе в 5-м матче за СКА: «Гора с плеч, отпустило. Переломил неудачную полосу, буду больше забивать, надеюсь»
Михаил Григоренко высказался о своем первом голе в составе СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– После первого гола полегче психологически?
– Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.
– У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты?
– Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идет. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать, – сказал форвард СКА.
СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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