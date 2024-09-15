  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Григоренко о дебютном голе в 5-м матче за СКА: «Гора с плеч, отпустило. Переломил неудачную полосу, буду больше забивать, надеюсь»
1

Григоренко о дебютном голе в 5-м матче за СКА: «Гора с плеч, отпустило. Переломил неудачную полосу, буду больше забивать, надеюсь»

Михаил Григоренко высказался о своем первом голе в составе СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– После первого гола полегче психологически?

– Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.

– У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты?

– Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идет. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать, – сказал форвард СКА.

СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoЛада
logoСКА
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
logoВладислав Подъяпольский
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Григоренко забил первый гол в составе СКА – «Ладе»
сегодня, 16:08Видео
Второй гол Демидова «Ладе» отменили. Форвард СКА клюшкой ударил по щитку Подъяпольскому перед броском
1сегодня, 15:53Видео
Черкас о СКА: «Победы впереди, верим. Чемпионат только стартовал – лидеры наберут форму, травмированные вернутся»
4вчера, 17:03
Черкас о старте СКА: «ЦСКА и «Динамо» лихорадит, «Металлург» не может ничего выиграть. Сказывается сокращение подготовительного этапа, не набрали кондиций»
913 сентября, 18:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Петербург – хоккейный город, игрок СКА выходит на улицу – его все узнают. В Москве такого нет, там много команд»
215 минут назад
Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»
5327 минут назад
Браташ о 3:4 со СКА: «Если бы после 1-го периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы»
342 минуты назад
СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах
55сегодня, 16:40
КХЛ. СКА в овертайме одолел «Ладу», московское «Динамо» играет с минским, «Сибирь» победила «Авангард»
257сегодня, 16:31Live
Гендиректор «Авангарда»: «Эйфории после трех побед не было, понимаем, еще надо расти. Закончили тяжелые переговоры по перелетам, цены растут, самолетов все меньше, проблема у многих команд»
8сегодня, 15:21
Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
13сегодня, 14:58
18-летний Демидов из СКА забил первый гол в КХЛ – «Ладе»
6сегодня, 14:20Видео
Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»
15сегодня, 13:44
Михаил Григоренко: «Видно, что у Кузнецова мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем. Он великолепный игрок»
10сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Ожиганов поздравил отца с днем рождения в перерыве матча с «Динамо» Минск в прямом эфире: «Цените семью. Это самое близкое, что у вас есть»
1 минуту назадВидео
Буше может сыграть с «Салаватом» во вторник. Форвард «Авангарда» травмировался в предсезонном матче
сегодня, 17:07
Долганов о Радулове: «На льду нет друзей и авторитетов, на площадке мы противники. Здорово делать сэйвы после бросков такого именитого хоккеиста»
сегодня, 16:55
Биттен о дебютном голе в КХЛ: «Большая честь – забить команде Ларионова. Приятно, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов «Спартака»
сегодня, 16:25
Григоренко забил первый гол в составе СКА – «Ладе»
сегодня, 16:08Видео
Второй гол Демидова «Ладе» отменили. Форвард СКА клюшкой ударил по щитку Подъяпольскому перед броском
1сегодня, 15:53Видео
КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Михеева за толчок на борт защитника «Спартака» Орлова
сегодня, 15:38
Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»
сегодня, 14:44
Епанчинцев об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»: «Боюсь даже сглазить»
6сегодня, 14:14
Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»
5сегодня, 13:58