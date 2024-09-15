Григоренко о дебютном голе в 5-м матче за СКА: «Гора с плеч, отпустило. Переломил неудачную полосу, буду больше забивать, надеюсь»

Михаил Григоренко высказался о своем первом голе в составе СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– После первого гола полегче психологически?

– Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.

– У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты?

– Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идет. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать, – сказал форвард СКА .

СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах