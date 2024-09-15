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Второй гол Демидова «Ладе» отменили. Форвард СКА клюшкой ударил по щитку Подъяпольскому перед броском

Второй гол Ивана Демидова в матче СКА с «Ладой» отменили.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает тольяттинский клуб (3:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард СКА Иван Демидов мог сделать дубль в этом матче, но его второй гол в конце 2-го периода был отменен. 

Судьи решили, что 18-летний форвард нарушил правила, ударив по щитку вратарю «Лады» Владиславу Подъяпольскому. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛада
logoСКА
судьи
logoКХЛ
logoВладислав Подъяпольский
logoИван Демидов
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