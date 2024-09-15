Второй гол Демидова «Ладе» отменили. Форвард СКА клюшкой ударил по щитку Подъяпольскому перед броском

Второй гол Ивана Демидова в матче СКА с «Ладой» отменили.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает тольяттинский клуб (3:1 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард СКА Иван Демидов мог сделать дубль в этом матче, но его второй гол в конце 2-го периода был отменен.

Судьи решили, что 18-летний форвард нарушил правила, ударив по щитку вратарю «Лады» Владиславу Подъяпольскому.