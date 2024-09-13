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  • Черкас о старте СКА: «ЦСКА и «Динамо» лихорадит, «Металлург» не может ничего выиграть. Сказывается сокращение подготовительного этапа, не набрали кондиций»
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Черкас о старте СКА: «ЦСКА и «Динамо» лихорадит, «Металлург» не может ничего выиграть. Сказывается сокращение подготовительного этапа, не набрали кондиций»

Сергей Черкас высказался о старте СКА в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– СКА потерпел 3 поражения в 4 матчах. Как думаете, что происходит с командой? 

– Одно поражение все-таки в овертайме, команда набрала 1 очко. Мне это немножко напоминает прошлогодний сезон, когда команда тяжело входила в сезон. Нельзя сказать, что СКА играет плохо.

Взять последний матч с «Трактором», кульминационный момент, когда Григоренко не попал в пустые ворота, голкипер уже был без клюшки. Этот чудо-сэйв был переломным моментом.

Можно где-то сослаться на невезение, но я думаю, что команда еще не набрала тех кондиций, которые дадут ей возможность двигаться вперед. Несмотря на эти поражения, СКА показывает неплохой хоккей.

У нас есть обладатель Кубка Гагарина «Металлург», который не может ничего выиграть. Лихорадит ЦСКА и московское «Динамо». Это все не просто [так]. Сократили подготовительный этап, и это сказывается не только на СКА.

Думаю, определяющим для армейцев будет матч с «Ладой», выезд в Сочи, игра против «Торпедо» и домашняя серия. После этих игр уже можно будет подвести итог, как команда подошла к сезону. 

– Как считаете, когда команду прорвет? 

– Мне кажется, не хватает совсем немного, может, везения или реализации моментов. В матче с «Трактором» вратарь Фукале сделал три таких сэйва, которые можно показывать молодым голкиперам.

Плешков тоже играл достаточно хорошо, но когда ты не забиваешь, выиграть очень сложно. Эта была игра до ошибки, СКА совершил позиционную ошибку и пропустил первый гол, поэтому так все и сложилось. 

– Команде нужен защитник с правым хватом?

– Если команда ищет защитника, то, может, тренерский штаб не устраивает кто-то из действующих игроков. По-моему, в СКА два защитника – Зайцев и Земченок. В принципе, у петербуржцев есть два защитника, – сказал бывший вратарь СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛада
logoСКА
logoТрактор
logoТорпедо
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoНикита Зайцев
logoДинамо Москва
logoМихаил Григоренко
logoАртем Земченок
logoЗак Фукале
logoСочи
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