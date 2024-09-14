Черкас о СКА: «Победы впереди, верим. Чемпионат только стартовал – лидеры наберут форму, травмированные вернутся»
В первом домашнем матче сезона команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Трактору» (0:3).
Ранее СКА на выезде обыграл «Ладу» (3:1) и проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ) и «Локомотиву» (0:2).
«Первая игра в Ледовом собрала огромное количество зрителей. Хороший матч, динамичный, обе команды показали быстрый хоккей. СКА играл здорово, но преодолеть вратаря, который творил чудеса, хозяева не смогли.
Забей Григоренко гол – и игра бы сложилась совсем по-другому. Но что поделать – игра есть игра. Мы верим в команду, поддерживаем и не сомневаемся, что все победы впереди.
Чемпионат только стартовал, когда вернутся все травмированные, наберут форму лидеры, которые пропускали матчи из-за повреждений, СКА снова будет побеждать», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.
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