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Черкас о СКА: «Победы впереди, верим. Чемпионат только стартовал – лидеры наберут форму, травмированные вернутся»

Сергей Черкас оценил старт СКА в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом домашнем матче сезона команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Трактору» (0:3). 

Ранее СКА на выезде обыграл «Ладу» (3:1) и проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ) и «Локомотиву» (0:2). 

«Первая игра в Ледовом собрала огромное количество зрителей. Хороший матч, динамичный, обе команды показали быстрый хоккей. СКА играл здорово, но преодолеть вратаря, который творил чудеса, хозяева не смогли.

Забей Григоренко гол – и игра бы сложилась совсем по-другому. Но что поделать – игра есть игра. Мы верим в команду, поддерживаем и не сомневаемся, что все победы впереди.

Чемпионат только стартовал, когда вернутся все травмированные, наберут форму лидеры, которые пропускали матчи из-за повреждений, СКА снова будет побеждать», – сказал бывший вратарь и тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoТрактор
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
logoЧемпионат.com
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