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Григоренко забил первый гол в составе СКА – «Ладе»

Михаил Григоренко забил первый гол в составе СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Ладу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард СКА Михаил Григоренко забил первый гол в составе петербургского клуба в третьем периоде. 

Это 151-я шайба 30-летнего нападающего за карьеру в КХЛ – ранее он забил 150 голов в составе ЦСКА в регулярном сезоне и розыгрыше Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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