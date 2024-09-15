Григоренко забил первый гол в составе СКА – «Ладе»
Михаил Григоренко забил первый гол в составе СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Ладу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард СКА Михаил Григоренко забил первый гол в составе петербургского клуба в третьем периоде.
Это 151-я шайба 30-летнего нападающего за карьеру в КХЛ – ранее он забил 150 голов в составе ЦСКА в регулярном сезоне и розыгрыше Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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