Буше может сыграть с «Салаватом» во вторник. Форвард «Авангарда» травмировался в предсезонном матче
Рид Буше может сыграть против «Салавата Юлаева» на выезде 17 сентября.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Напомним, американский нападающий «Авангарда» получил повреждение в предсезонном матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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