«Филадельфия» о назначении Знарка: «Он стал одним из лучших тренеров Европы после успешной 22-летней карьеры игрока»

«Филадельфия» объявила о назначении Олега Знарка на должность.

Российский специалист стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу.

«Знарок перешел в «Филадельфию» из казанского «Ак Барса », выступающего в КХЛ.

После успешной 22-летней профессиональной карьеры игрока Знарок начал тренерскую карьеру в 2002 году и постепенно стал одним из лучших тренеров в Европе.

В числе его тренерских достижений – неоднократное завоевание клубами КХЛ Кубка Гагарина, в том числе в 2012 и 2013 годах с московским «Динамо » и в 2017 году с петербургским СКА .

Знарок также добился значительных успехов со сборной России, среди которых золотая олимпийская медаль 2018 года, а также многочисленные медали чемпионатов мира по хоккею», – говорится в сообщении «Филадельфии».