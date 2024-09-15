«Филадельфия» о назначении Знарка: «Он стал одним из лучших тренеров Европы после успешной 22-летней карьеры игрока»
«Филадельфия» объявила о назначении Олега Знарка на должность.
Российский специалист стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу.
«Знарок перешел в «Филадельфию» из казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ.
После успешной 22-летней профессиональной карьеры игрока Знарок начал тренерскую карьеру в 2002 году и постепенно стал одним из лучших тренеров в Европе.
В числе его тренерских достижений – неоднократное завоевание клубами КХЛ Кубка Гагарина, в том числе в 2012 и 2013 годах с московским «Динамо» и в 2017 году с петербургским СКА.
Знарок также добился значительных успехов со сборной России, среди которых золотая олимпийская медаль 2018 года, а также многочисленные медали чемпионатов мира по хоккею», – говорится в сообщении «Филадельфии».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Филадельфии»
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