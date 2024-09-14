Дементьев о Знарке в «Филадельфии»: «Дай бог, чтобы работа была продуктивной и нужной клубу. Мы бы гордились нашим представителем в скаутских кругах НХЛ»

Алексей Дементьев рад приглашению Олега Знарка в «Филадельфию».

61-летний специалист стал консультантом «Флайерс» по развитию игроков и скаутингу.

Предыдущим клубом экс-тренера сборной России был «Ак Барс», из которого он ушел по ходу сезона-2022/23.

– Я приветствую получение работы любыми нашими специалистами, тем более в НХЛ. Дай бог, чтобы эта работа была продуктивной и нужной клубу, а Олег Знарок получил новый опыт именно в работе скаутом.

И, насколько я понимаю, он будет еще заниматься развитием игроков. Знарок имеет богатейший опыт работы со сборными. Поэтому все складывается интересным образом.

Дай бог, чтобы все сложилось, и мы бы гордились еще одним нашим представителем в тренерских и скаутских кругах НХЛ .

– Знарок сможет и помочь российским игрокам «Филадельфии»?

– Думаю, это является изначальным стремлением «Филадельфии» в привлечении Знарка для работы в своей организации. Момент адаптации и перехода из одного хоккея в другой – это большой стресс не только на хоккейном, но и на бытовом уровне.

Олег, обладая большими знаниями в этом вопросе, конечно, поможет игрокам сориентироваться в самых сложных ситуациях, – сказал агент и хоккейный эксперт.