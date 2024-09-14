Дементьев о Знарке в «Филадельфии»: «Дай бог, чтобы работа была продуктивной и нужной клубу. Мы бы гордились нашим представителем в скаутских кругах НХЛ»
61-летний специалист стал консультантом «Флайерс» по развитию игроков и скаутингу.
Предыдущим клубом экс-тренера сборной России был «Ак Барс», из которого он ушел по ходу сезона-2022/23.
– Я приветствую получение работы любыми нашими специалистами, тем более в НХЛ. Дай бог, чтобы эта работа была продуктивной и нужной клубу, а Олег Знарок получил новый опыт именно в работе скаутом.
И, насколько я понимаю, он будет еще заниматься развитием игроков. Знарок имеет богатейший опыт работы со сборными. Поэтому все складывается интересным образом.
Дай бог, чтобы все сложилось, и мы бы гордились еще одним нашим представителем в тренерских и скаутских кругах НХЛ.
– Знарок сможет и помочь российским игрокам «Филадельфии»?
– Думаю, это является изначальным стремлением «Филадельфии» в привлечении Знарка для работы в своей организации. Момент адаптации и перехода из одного хоккея в другой – это большой стресс не только на хоккейном, но и на бытовом уровне.
Олег, обладая большими знаниями в этом вопросе, конечно, поможет игрокам сориентироваться в самых сложных ситуациях, – сказал агент и хоккейный эксперт.
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