Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 4 шайбы от «Лады» – его заменили на 30-й минуте во втором периоде

Максим Моторыгин был заменен по ходу матча с «Ладой».

Московское «Динамо » проводит на выезде матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады» (2:4, второй период).

На 30-й минуте встречи тренерский штаб бело-голубых произвел замену вратаря – Максим Моторыгин отправился на скамейку запасных после четыре пропущенных шайб.

Моторыгин пропустил голы на 3-й, 8-й, 19-й и 30-й минутах игры.

В воротах его сменил Хантер Миска.