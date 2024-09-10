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  • Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 4 шайбы от «Лады» – его заменили на 30-й минуте во втором периоде
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Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 4 шайбы от «Лады» – его заменили на 30-й минуте во втором периоде

Максим Моторыгин был заменен по ходу матча с «Ладой».

Московское «Динамо» проводит на выезде матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады» (2:4, второй период).

На 30-й минуте встречи тренерский штаб бело-голубых произвел замену вратаря – Максим Моторыгин отправился на скамейку запасных после четыре пропущенных шайб.

Моторыгин пропустил голы на 3-й, 8-й, 19-й и 30-й минутах игры.

В воротах его сменил Хантер Миска.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЛада
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
Максим Моторыгин
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