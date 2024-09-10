Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 4 шайбы от «Лады» – его заменили на 30-й минуте во втором периоде
Максим Моторыгин был заменен по ходу матча с «Ладой».
Московское «Динамо» проводит на выезде матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады» (2:4, второй период).
На 30-й минуте встречи тренерский штаб бело-голубых произвел замену вратаря – Максим Моторыгин отправился на скамейку запасных после четыре пропущенных шайб.
Моторыгин пропустил голы на 3-й, 8-й, 19-й и 30-й минутах игры.
В воротах его сменил Хантер Миска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости