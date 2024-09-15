Полтапов о 5-матчевой серии с очками на старте сезона: «ЦСКА проигрывает, что мне от этого. Чему радоваться, если отдали 2 очка «Северстали»?
Армейцы проиграли во втором матче подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Где то упертости не хватило, где то выигранных единоборств, потому что много нейтральных шайб уступили сопернику. Ну и реализации своих моментов.
Немного бросков нанесли сегодня? Не сказал бы, что это связано с усталостью. Просто «Северсталь» была больше с шайбой, а мы слишком много уступали нейтральных шайбы, и в итоге получалось, что «Северсталь» была в атаке. Если бы выигрывали эти шайбы, были в атаке, и результат получился бы другим.
Впереди домашняя серия, тренерский штаб подскажет, нужно самим над собой подумать, взглянуть на себя в зеркало и понять, кто есть кто.
Набираю очки в пятом матче подряд? Команда-то проигрывает, что мне от этого. Чему радоваться, если отдали два очка сопернику?» – сказал форвард московского клуба.
21-летний игрок делит второе место в гонке бомбардиров лиги со своим партнером по звену Максимом Соркиным – у обоих по 9 очков в 5 играх. Лидирует третий игрок из их тройки – Виталий Абрамов с 11 очками.
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