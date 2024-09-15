Воробьев о поражении ЦСКА от «Северстали»: «Они были свежее, проделали больший объем работы. Мы тяжело выходили из-под их движения и давления»
Илья Воробьев высказался о поражении ЦСКА от «Северстали» (2:4).
Армейцы проиграли во втором матче подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» с победой. Сегодня они были свежее, поэтому проделали больший объем работы.
Мы тяжело выходили из-под их движения, из-под давления. Поэтому у нас не так много моментов было.
Неактивное начало? По своим движениям соперник перекрывал нас, не давал ничего делать», – сказал главный тренер московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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