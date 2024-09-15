Козырев про 4:2 с ЦСКА: «Северсталь» неплохо провела игру, была целостность. Играли с сильным, хорошо укомплектованным соперником» 

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над ЦСКА (4:2).

«Была целостность, мы неплохо провели эту игру. Она была важна для нас. Мы играли с сильным соперником, хорошо укомплектованным. Здорово сыграли концовку, забили победный гол с атаки с ходу.

В концовке, когда соперник попытался отыграться, здорово сыграли в защите, сфокусировались на обороне. Все четко. Концовка сегодняшнего матча очень понравилась.

Что сказали команде в третьем периоде? Мы также продолжали контролировать шайбу, пытались забить и просили ребят играть сконцентрировано, чтобы не пропустить контратаку. Потому что там это уже прослеживалось, и во втором периоде они пытались это сделать, и в третьем», – сказал главный тренер «Северстали ».