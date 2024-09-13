Абрамов о лидерстве игроков 4-го звена ЦСКА в бомбардирской гонке КХЛ: «Раз мы набираем столько очков, то тренерский штаб правильно распределяет время»

Виталий Абрамов высказался о результативной игре 4-го звена ЦСКА.

Форвард армейцев (11 очков в 4 матчах, 5+6) занимает первое место в гонке бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ. Его партнеры Максим Соркин (9 очков в 4 матчах, 5+4) и Прохор Полтапов (8 очков в 4 матчах, 2+6) – второе и третье.

– Объясните, за счет чего у вас такая статистика в начале сезона, хотя играете в этом звене не так давно?

– Тяжело сказать. Мы просто выходим и делаем свою работу. Играем, много разговариваем между собой во время игры, на скамейке во время перерыва между своими сменами, ну и в раздевалке, разумеется, на тренировках. Разбираем ошибки и удачные действия. За счет этого с каждый разом все лучше понимаем друг друга, поэтому и результат такой.

– При этом главный тренер Илья Воробьев вам дает игрового времени меньше, чем другим атакующим звеньям, даже в стартовых протоколах на матчи ваша тройка обозначена как четвертая. Почему при этом вы с Полтаповым и Соркиным набрали больше всех очков?

– Не знаю. Это вопрос не ко мне, а к главному тренеру. Может быть, Илья Петрович считает, что, чуть больше отдыхая между сменами, мы лучше и быстрее будем действовать на льду (смеется). В любом случае раз мы набираем столько очков, значит, тренерский штаб правильно распределяет время.

– Обычно четвертое звено является сдерживающим. Нет такого, что Воробьев требует больше обороняться, а вы не слушаетесь его?

– Ха-ха, нет, такого нет, – сказал Абрамов .