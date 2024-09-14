Биттен о дебютной шайбе за «Спартак» и ассисте на Принса: «Североамериканская связь. Привыкаем друг к другу, создаем комбинации, наше звено здорово выглядит»

Уилл Биттен прокомментировал свой дебютный гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Торпедо » (4:2). Канадский форвард «Спартака» Уилл Биттен забил гол и сделал результативную передачу на Шейна Принса .

– Поздравляю с победой и с первой шайбой в КХЛ. Ваша голевая передача на Шейна Принса – импровизация, или вы это планировали?

– Думаю, это североамериканская связь. Я просто знал, что он там. У нас было несколько игр вместе, мы привыкаем друг к другу, мы создаем комбинации, мы делаем это на протяжении пяти матчей. Наше звено сейчас здорово выглядит, и мы хотим продолжать так же.

– А вы видели Принса или просто почувствовали его?

– Конечно видел, это моя игра!

– Какие чувства вы испытываете от игры в вашем звене? Комфортно ли вам?

– Да, мне очень комфортно. Все трое говорят на английском, это круто. Локти (Андрей Локтионов – Спортс’’), Принси (Шейн Принс – Спортс’’) – мы все играли в Северной Америке, поэтому мы играем немножко в североамериканском стиле, и пока это работает. Сегодня шайба заходила [в ворота], и мы хотели бы, чтобы в следующих матчах это продолжалось.

– Как проходит ваша адаптация в КХЛ? Обзавелись новыми привычками?

– Часовой пояс другой, поначалу мне было очень тяжело. Еще языковой барьер иногда [создает трудности]. Я стараюсь заводить разговоры, стараюсь учить русский, как только могу. Стараюсь улыбаться и наслаждаться происходящим. Однажды я к этому привыкну.

– Чему вы учитесь у Алексея Жамнова?

– Лучшее, что можно о нем сказать – он дает нам играть. Он, очевидно, был очень умным хоккеистом, он легенда, он очень хорошо знает игру. Он знает команду, знает игроков, знает, что работает, и дает нам играть – и это классно. Мы создаем комбинации, мы выигрываем – это главное, – передает корреспондент Спортса’’ Юрий Безуглый слова канадского форварда «Спартака».